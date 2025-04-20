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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вулверхэмптон» не проигрывает в 5 матчах подряд. 1.55 – серия продлится в игре против «МЮ»

«Вулверхэмптон» не проигрывает в 5 матчах подряд. 1.55 – серия продлится в игре против «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в 33-м туре АПЛ. «МЮ» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.

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