Продолжается химическая обработка зарослей борщевика Сосновского

Продолжается химическая обработка зарослей борщевика СосновскогоПодрядная организация комитета по экологии Администрации города Иванова в плановом режиме выполняет работы по обработке гербицидами очагов распространения борщевика Сосновского на общественных территориях областного центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)