Кино: В 9 лет потеряла отца, в 17 – мать: Как живет и выглядит младшая дочь актёра Александра Белявского

Зрители называли одной из самых ярких ролей Александра Белявского Фокса из культового фильма «Место встречи изменить нельзя», а самому актёру эта работа доставила много как приятных, так и довольно горьких минут.
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