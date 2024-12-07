Сирийские войска и ВКС РФ ударили по позициям террористов в Хомсе и Хаме

Сирийские вооруженные силы совместно с Воздушно-космическими силами (ВКС) России нанесли массированные удары по позициям и путям снабжения террористов в провинциях Хама и Хомс, сообщает пресс-служба министерства обороны САР.
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