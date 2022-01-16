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Адвокат семьи убитой в Костроме девочки Андрей Алешкин заявил, что ему поступают угрозы

Адвокат семьи убитой в Костроме девочки Андрей Алешкин заявил, что ему поступают угрозы

Адвокат семьи убитой девочки в Костроме Андрей Алешкин заявил о поступающих ему угрозах из-за дела. В беседе с телеканалом «360» он попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина обратить особое внимание на эту ситуацию.

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