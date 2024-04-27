15 апреля 2022 года между Киевом и Москвой проходили переговоры в Стамбуле. Выяснилось, что Украина не согласилась на перемирие по нескольким причинам, включая законодательный запрет понятий "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".
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