Замглавы ЯНАО Подорога рассказал об открытии в храмовом комплексе кафе и музея

В самом большом храме Ямала откроются кафе, музей православия и гимназия. О концепции развития территории Преображенского собора в Салехарде рассказал на заседании правительства ЯНАО замгубернатора Александр Подорога.
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