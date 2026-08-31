Унизительное предложение для России: Лавров сказал, как есть - стыдно на такое соглашаться

Глава МИД России сказал, как есть: на такое унизительное для страны предложение стыдно соглашаться.Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал так, как оно есть.
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