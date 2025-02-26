Овечкин сократил отставание от Гретцки до 11 шайб в матче с «Калгари Флэймз»

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз», тем самым сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки до 11 голов.