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Золото дешевеет, платина дорожает на мировом рынке

Золото дешевеет, платина дорожает на мировом рынке

Фьючерсные торги золотом обеспечивают средний дневной оборот порядка 50-70 млрд USD, внебиржевой сегмент (OTC) — около 60-80 млрд USD в сутки.

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