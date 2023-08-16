Сказка для двоих

186 486 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Халида Мендыбаева
    Автор за что-то сильно обижена на настоящих взрослых людей... Сама не повзрослела...А взрослые дома?
  • Халида Мендыбаева
    "Даже восстановил своё психическое  здоровье?" Вот уж не поверю. У алкашей идёт деградация личности, вряд ли возможно...Парень регулярно ...
  • Халида Мендыбаева
    Иногда со стороны виднее, что парень не уважает свою спутницу, а значит, ей надо от него быстрее бежать...Грязно ругалась с...

Почему некоторые мужчины заботятся о чужих детях, а о своих не вспоминают?

Почему некоторые мужчины заботятся о чужих детях, а о своих не вспоминают?

Морена, как считаете, каковы причины того, что мужчины заботятся о чужих детях, а о своих не вспоминают? Имеет ли место месть, нелюбовь к бывшей жене и декомпенсация своей ненависти на детях, или причины в другом, например, в исполнении мужчиной социальной роли кормильца (а не биологической), там, с другой женщиной и ее детьми, где условия для него оказались более подходящими?  Или он таким образом заглушает в себе чувство вины перед родными ему детьми?***ответ***Каждая из обозначенных вами причин, безусловно, имеет право на существование.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх