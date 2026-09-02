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Царьград

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Геоскан обучила 50 преподавателей управлять беспилотниками

Геоскан обучила 50 преподавателей управлять беспилотниками

Компания "Геоскан" провела курс для учителей России по применению беспилотников в образовании. Более 50 педагогов из крупных регионов изучили теорию и практику управления дронами, чтобы эффективно использовать их в учебном процессе.

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