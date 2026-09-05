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Царьград

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Профессор РГУФК объяснила пользу плавания для офисных работников

Профессор РГУФК объяснила пользу плавания для офисных работников

Профессор Татьяна Павлова обсудила преимущества плавания для тех, кто ведет сидячий образ жизни. Она подчеркнула, что благодаря равномерному распределению нагрузки на тело через воду, плавание помогает сохранить здоровье суставов и всего организма.

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