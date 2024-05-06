Начальник Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск Росгвардии генерал-майор Андрей Кийко выразил благодарность губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко за его работу в области профориентации выпускников школ, подготавливающихся к военной службе.
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