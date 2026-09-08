Губерниев считает Сафонова преемником Яшина: «Не удивлюсь, если Матвей выиграет награду лучшему вратарю года»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о номинировании вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова на звание лучшего вратаря 2026 года по версии журнала France Football.
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