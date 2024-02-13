Профессии на все времена.

Профессий на свете очень много, никто сказать не может точно, сколько их всего. Но их объединяет одно: каждый человек, приобретя какие-то умения и навыки: учить детей, строить мосты, варить сталь, выращивать хлеб, лечить больных, делает это для других людей.
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