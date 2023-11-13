Штурмовавший Капитолий Шаман решил баллотироваться в Конгресс США

Джейкоб Ченсли, бунтовщик, штурмовавший американский Капитолий и более известный как Шаман, решил баллотироваться в Конгресс США от либертарианцев на выборах в 2024 году в восьмом избирательном округе Аризоны.
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