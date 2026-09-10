В Мексике задержали главу ОПГ, ответственной за убийство мэра Уруапана

Мексиканские правоохранители задержали лидера преступной группировки, убившей мэра города Уруапан (штат Мичоакан) Карлоса Мансо во время празднования Дня мертвых.
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