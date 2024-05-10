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Антонов назвал новую помощь США Украине реакцией на успехи ВС РФ

Антонов назвал новую помощь США Украине реакцией на успехи ВС РФ

Известия/Александр Казаков Очередная поставка помощи Украине со стороны США является реакцией на успехи российской армии на поле боя, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов в беседе с журналистами.

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