Антонов назвал новую помощь США Украине реакцией на успехи ВС РФ

Известия/Александр Казаков Очередная поставка помощи Украине со стороны США является реакцией на успехи российской армии на поле боя, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов в беседе с журналистами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии