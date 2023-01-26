Жители Борзовой Заимки не смогли добиться закрытия "Планеты Ку" Суд обязал руководство клуба соблюдать правила по уровню шума, но не более Жители Борзовой Заимки через суд хотели запретить работу развлекательного клуба "Планета Ку", но не смогли.