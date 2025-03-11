Американцы ищут того, кто своей подписью не только закрепит военное поражение киевского режима и отторжение части территории, но ещё и загонит страну в долговую кабалу «редкоземельной сделки» буквально на столетия вперёд.
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