В Раде заявили, что Зеленский не верит в собственный «план победы»

Владимир Зеленский и его окружение не верят в то, что говорят, они давно понимают, что победы и членства Украины в НАТО не будет, а их цель заключается в продлении своего срока, считает выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
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