Черчесов о шутке про казахский язык: «Если не поняли, значит, был не прав» 

После матча со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер сборной Казахстана ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку.
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