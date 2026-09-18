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Газета.ру

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Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки РФ

Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки РФ

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Ольге Будиной звание заслуженной артистки РФ. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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