Теннисистка Свентек о поражении от Калинской: я должна принять это и отпустить

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала свое поражение от представительницы России Анны Калинской в полуфинальном поединке турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), отметив, что ее соперница заслужила место в финале.
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