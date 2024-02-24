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Теннисистка Свентек о поражении от Калинской: я должна принять это и отпустить

Теннисистка Свентек о поражении от Калинской: я должна принять это и отпустить

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала свое поражение от представительницы России Анны Калинской в полуфинальном поединке турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), отметив, что ее соперница заслужила место в финале.

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