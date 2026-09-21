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Газета.ру

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Актер Марк Богатырев поделился редкими кадрами со своим сыном

Актер Марк Богатырев поделился редкими кадрами со своим сыном

Актер Марк Богатырев привел сына на съемочную площадку сериала «Химкинские ведьмы 2». Пятилетний Данила смотрел вместе с командой режиссера, как отец работает в кадре.

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