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Houthis Threaten Strikes On Egypt, Turkey, Pakistan Interests As Yemen Intervention Looms

Houthis Threaten Strikes On Egypt, Turkey, Pakistan Interests As Yemen Intervention Looms

Houthis Threaten Strikes On Egypt, Turkey, Pakistan Interests As Yemen Intervention Looms Houthi officials have put Egypt, Turkey, and Pakistan on notice amid the ongoing Saudi-Yemen conflict, and as Riyadh urges partners to assist militarily against the Ansar Allah movement.

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