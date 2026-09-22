Houthis Threaten Strikes On Egypt, Turkey, Pakistan Interests As Yemen Intervention Looms Houthi officials have put Egypt, Turkey, and Pakistan on notice amid the ongoing Saudi-Yemen conflict, and as Riyadh urges partners to assist militarily against the Ansar Allah movement.
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