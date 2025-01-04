Прогноз погоды в Крыму на 4 января 🌧 В Симферополе +8 и дождь со снегом В Севастополе +10 и небольшой дождь В Евпатории +8 и небольшой дождь В Черноморском +5 и небольшой дождь В Джанкое +7 и небольшой дождь В Ялте +11 и небольшой дождь В Алуште +10 и небольшой дождь В Керчи +10 и небольшой дождь В Армянске +5 и небольшой дождь В Красноперекопске +4 и небольшой дождь В Бахчисарае +8 и дождь со снегом В Феодосии +10 и небольшой дождь В Судаке +10 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.