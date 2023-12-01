Минюст предложил допускать в суд только профессиональных адвокатов

А не просто юристов, в том числе корпоративных. Министерство юстиции разрабатывает концепцию судебного представительства, которая оставит возможность представлять интересы клиентов не только в уголовном, но и в административном и гражданском процессах только адвокатам с лицензиями.
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