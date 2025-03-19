Проверка в связи: жертвы мошенников не смогут быстро брать кредиты и переводить деньги

Жертв телефонных мошенников предложили внести в специальную базу, узнали «Известия». Люди, попавшие в такой список, не смогут сразу осуществлять банковские операции, например брать кредиты, проводить переводы.
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