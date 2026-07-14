Отец украинского боксера Карпачева обвинил ВСУ в убийстве сына. Пытки в подвале и ограбление

В ДНР ВСУ расстреляли и ограбили украинского боксера Владислава КарпачеваФедерация бокса Украины Спустя год после гибели украинского боксера Владислава Карпачева его отец Игорь Карпачев впервые подробно рассказал о трагедии.
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