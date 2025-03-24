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В Северном районе Орла из горящей квартиры спасли кошку

В Северном районе Орла из горящей квартиры спасли кошку

В минувшую субботу, 22 марта, в 13:21 за помощью к спасателям обратились жители Северного района. Жители многоэтажки на улице Металлургов почувствовали запах гари на первом этаже, а из окна одной из квартир валил густой серый дым.

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