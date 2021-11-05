Нью Информ

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Мать избивших москвича с ребенком молодых людей опровергла вину своих детей

Мать избивших москвича с ребенком молодых людей опровергла вину своих детей

Избитый мужчина любит выпить и сам виноват в произошедшем. Женщина заявила, что в обстоятельствах драки необходимо разбираться, так как в ней участвовали нетрезвые взрослые, которые толпой избивали несовершеннолетнего, передает «Пятый канал».

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