Мать избивших москвича с ребенком молодых людей опровергла вину своих детей

Избитый мужчина любит выпить и сам виноват в произошедшем. Женщина заявила, что в обстоятельствах драки необходимо разбираться, так как в ней участвовали нетрезвые взрослые, которые толпой избивали несовершеннолетнего, передает «Пятый канал».