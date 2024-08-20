В Государственную думу перевнесут законопроект о выплатах за прочный семейный союз

За 20 лет брака могут выплатить 20 тысяч рублей В Москве и Московской области, в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Калуге, Вологде, Мурманске местные власти доплачивают семейным парам за «стаж» в официальном браке.
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