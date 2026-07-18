Орешкин: РФ и КНР разделяют подходы по сотрудничеству в сфере ИИ

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что Москва и Пекин придерживаются схожих взглядов на развитие международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.
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