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Энергия преображения: рунический гороскоп на неделю с 2 по 8 июня 2025 года

Энергия преображения: рунический гороскоп на неделю с 2 по 8 июня 2025 года

Энергия преображения: рунический гороскоп на неделю с 2 по 8 июня 2025 года Елена ГалицкаяИюнь вступает в свои права, неся с собой не только тепло и свет, но и глубинные трансформации, духовные прозрения и неожиданные повороты судьбы.

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