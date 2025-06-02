Энергия преображения: рунический гороскоп на неделю с 2 по 8 июня 2025 года Елена ГалицкаяИюнь вступает в свои права, неся с собой не только тепло и свет, но и глубинные трансформации, духовные прозрения и неожиданные повороты судьбы.