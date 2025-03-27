В Хабаровском крае семьи участников СВО освободили от туристического налога

В Ульчском районе прокуратура добилась внесения изменений в порядок применения туристического налога, исключив из налоговой базы стоимость временного проживания членов семей участников специальной военной операции.
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