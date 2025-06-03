Продукцию уральских металлургов представят на крупных российских выставках

ММК представляет уникальную продукцию на крупных промышленных выставках страны. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания представит линейку импортозамещающих сталей под маркой MAGSTRONG сразу на двух стартующих, сегодня, 3 июня выставочных площадках – Международной выставке «Уголь России и Майнинг 2025.