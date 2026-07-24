Евросоюз ввел санкции против Ozon банка, WB банка и других финорганизаций

В персональный санкционный список также включили совладельцев сети магазинов "Светофор" Европейский союз утвердил 21-й пакет санкций против России, расширив ограничения в отношении российских финансовых организаций, компаний и физических лиц.
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