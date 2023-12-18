Выдуманная реальность или предсказание: какие фильмы предсказали то, что происходит сейчас в современном мире Ирэн ОрлонскаяФильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга набирает все большую популярность среди интернет-пользователей, став самым скачиваемым фильмом последних недель.