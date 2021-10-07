РИАП "АПРАЛ" МТ

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В Якутии при пожаре погибли женщина и двое детей, скончавшихся в больнице

В Якутии при пожаре погибли женщина и двое детей, скончавшихся в больнице

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, во время пожара в жилом доме, получили травмы, не совместимые с жизнью женщина и двое детей, огонь охватил строение в поселке Сангар.

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