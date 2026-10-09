Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Самое знаменитое оружие Красной Армии, которое на самом деле придумали на Западе

«Тридцатьчетвёрка» — это не просто танк. Это символ победы, легенда, которую знает каждый. Но мало кто помнит, что концепция этой машины родилась не в СССР.

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