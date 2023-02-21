Россия обещает не наращивать ядерный арсенал после приостановки СНВ-3

Российская сторона возлагает на США вину за свое решение приостановить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и уверяет, что не собирается в связи с этим увеличивать собственный ядерный арсенал.
Российская сторона возлагает на США вину за свое решение приостановить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и уверяет, что не собирается в связи с этим увеличивать собственный ядерный арсенал.
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