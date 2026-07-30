Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Польшу нарушил дипломатический протокол, не встретившись с президентом страны Каролем Навроцким, поговорив при этом с польским премьер-министром Дональдом Туском.
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