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Экс-посол Пекло: Зеленский нарушил протокол во время визита в Польшу

Экс-посол Пекло: Зеленский нарушил протокол во время визита в Польшу

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Польшу нарушил дипломатический протокол, не встретившись с президентом страны Каролем Навроцким, поговорив при этом с польским премьер-министром Дональдом Туском.

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