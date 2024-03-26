Роза вместо пестицидов? В Японии предлагают безвредные способы защиты растений

В свете растущей обеспокоенности вредными последствиями химических пестицидов для окружающей среды и необходимости повышения уровня продуктивности сельскохозяйственных культур, ученые исследуют альтернативные, более безопасные методы защиты растений.
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