В ночь на 15 ноября завершился период для разводки мостов на рукавах Невы. Как сообщает Мостотрест, речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах.
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В ночь на 15 ноября завершился период для разводки мостов на рукавах Невы. Как сообщает Мостотрест, речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах.