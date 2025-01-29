РИА Новости: траты на строительство частных домов в России могут вырасти до 25%

Траты россиян на строительство частных домов могут вырасти до 25% в нынешнем году, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение основателя экспертного клуба "Загородный девелопмент" Валерия Лукинова.
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