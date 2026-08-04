Каан Урганджиоглу вернулся к звёздам «Чёрной любви» после борьбы с тенью Эмира

В 2026 году Каан Урганджиоглу вновь оказался рядом с теми, кто сделал его знаменитым: актёр готовится к выходу нового сериала «Огонь между нами» вместе с Бураком Озчивитом и Неслихан Атагюль — партнёрами по «Чёрной любви».