«А убивать будем потом»: украинцев убеждают, что пауза в войне им нужна больше, чем русским

В привычный уже персональный состав хора записных украинских «миротворцев» неожиданно влился довольно медийный украинский общественник, юрист, грантоед и волонтер ВСУ из «Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова» Геннадий Друзенко.
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