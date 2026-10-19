Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) отправляет слушателей на концерт мировой звезды в Каир. ГПМ РадиоЭтой осенью Шакира выступит с грандиозным шоу на фоне Великих пирамид Гизы, и Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) дарит шанс оказаться прямо там.